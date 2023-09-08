غلق الملفات بـGoogle Workspace يمنع الزملاء من العبث بمستنداتك

يحصل مستخدمو Google Workspace على ميزة جديدة لمنع الزملاء من العبث بمستنداتهم، وسيكون لدى المستخدمين الآن القدرة على قفل ملفات Google Drive الخاصة بهم، مما يساعد في تقليل التعليقات والتغييرات غير المرغوب فيها عند المشاركة مع العديد من أعضاء الفريق.



وعلى الرغم من أن هذه ليست الميزة الأكثر ثورية، إلا أنها قد تكون مفيدة بالتأكيد خاصة للشركات التي تستخدم وتشارك الكثير من المستندات القابلة للعرض بشكل عام.



ويؤدي قفل المستند إلى وضعه في وضع القراءة فقط، مما يعني أنه لا يمكن للمشاهدين تعديله أو التعليق عليه أو ترك اقتراحات عليه، وسيظل المستند في وضع القراءة فقط هذا حتى يتم إلغاء قفله بواسطة مالكه، وفي منشور بالمدونة ، ذكرت جوجل أن هذه الميزة الجديدة "ستعمل على تبسيط عملية تقييد الملفات في Drive".



في السابق، كان بإمكانك تأمين مستند أو ملف عند مشاركته، أو من خلال استدعاء Google Drive API. تعمل ميزة القفل الجديدة على تبسيط الأمور: انقر بزر الماوس الأيمن على الملف الذي ترغب في قفله، ثم قم بالتمرير إلى معلومات الملف من القائمة المنبثقة، ثم حدد القفل.



ولقد تم بالفعل طرح ميزة قفل الملفات في بعض نطاقات الإصدار السريع وستستمر خلال الـ 15 يومًا القادمة، و يمكن للأشخاص الموجودين في نطاقات الإصدار المجدول أن يتوقعوا البدء في رؤية الميزة في 20 سبتمبر، مع فترة طرح مماثلة مدتها 15 يومًا.

