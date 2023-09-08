"حماس" و"الجبهة الشعبية" تؤكدان ضرورة الحفاظ على أمن المخيمات

زار وفد قيادي من حركة حماس برئاسة الأخ علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الحركة بالخارج، مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، حيث كان في استقباله عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الرفيق مروان عبد العال، ومسؤول الجبهة في لبنان هيثم عبدو، ومسؤول العلاقات السياسية في لبنان عبد الله الدنان.

وضم وفد حركة حماس الاخوة أيمن شناعة مسؤول العلاقات الوطنية في لبنان ، الاخ زياد الحسن عضو دائرة العلاقات الوطنية ، أبو خليل قاسم المسؤول السياسي في بيروت.

واستعرض الجانبان التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان ووجها التحية لأبطال المقاومة الفلسطينية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية المحتلة وأكدا على استمرار وتصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى، باعتبارها الخيار الاستراتيجي لتحرير أرضنا ومقدساتنا.

وأشاد الجانبان بصمود شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ وفي مخيمات اللجوء والشتات، والتفافه حول المقاومة وتمسكه بأرضه ودفاعه عن مقدساته الاسلامية والمسيحية في فلسطين.

وأكد الجانبان على أهمية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني واعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على اسس وطنية وديمقراطية، ووضع استراتيجية فلسطينية واحدة لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية التي تعمل على تنفيذ مخططا خطيرا لاستيعاب مليوني مهاجر صهيوني جديد الى الضفة الغربية المحتلة وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

وأدان الجانبان خطوات التطبيع العربية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وحذرا من توسيع دائرة التطبيع معه، واعتبرا ذلك طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني، وخيانة لقضية القدس وفلسطين، ويشجع حكومة العدو على مواصلة عدوانها على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وجدّدا تأكيدهما على أهمية المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان، باعتبارها عنوانًا لقضية اللاجئين، ومحطات نضالية على طريق العودة الى فلسطين، ورفضا تحويل المخيمات الى ساحات للاغتيال والاقتتال، خصوصًا أن ذلك يسيء للقضية الفلسطينية ويضر بالعلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية.

وأشار الجانبان إلى ضرورة تعزيز دور هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان ودعم جهودها في المحافظة على السلم الاهلي في المخيمات وجوارها وتعزيز العلاقات بين الشعب اللبناني والفلسطيني.

وطالبا الدولة اللبنانية وإدارة وكالة الأونروا العمل على تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني واقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية وتفعيل دور وكالة الغوث الدولة في اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والاقطار الاخرى المضيفة لحين تحقيق العودة الى فلسطين