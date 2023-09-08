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الاحتلال يحوّل المعتقلة فاطمة أبو شلال للاعتقال الإداري

08 أيلول / سبتمبر 2023 11:56

الاحتلال يحوّل المعتقلة فاطمة أبو شلال للاعتقال الإداري لأربعة أشهر
الاحتلال يحوّل المعتقلة فاطمة أبو شلال للاعتقال الإداري لأربعة أشهر

أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق المعتقلة فاطمة أبو شلال (41 عاما) من مخيم العين في نابلس.

وذكر نادي الأسير، في بيان، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو شلال في 29 آب/ أغسطس المنصرم، من عند حاجز حوارة العسكري، وجرى نقلها إلى سجن "الدامون"، حيث تقبع غالبية الأسيرات.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت قبل عدة أيام نجلها الوحيد أحمد أيمن أبو شلال (24 عاما) من عند حاجز زعترة، وجرى نقله إلى معتقل حوارة.

ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 35، بينهن أربع أسيرات معتقلات إداريا، هن: سماح عوض، ورغد الفني، وحنان البرغوثي، بالإضافة إلى فاطمة أبو شلال.

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