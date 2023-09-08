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239 شهيداً برصاص الاحتلال منذ مطلع العام 2023

08 أيلول / سبتمبر 2023 12:16

239 شهيداً برصاص الاحتلال منذ مطلع العام 2023
239 شهيداً برصاص الاحتلال منذ مطلع العام 2023

استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام إلى 239 شهيدًا، بينهم 194 شهيدًا من الضفة الغربية والقدس، و4 شهداء من الداخل المحتل، و38 شهيدًا من قطاع غزة.

وتوزع الشهداء زمانياً على أشهر العام كالتالي: 36 شهيداً في كانون الثاني/ يناير، و31 في شباط/ فبراير، 27 في آذار/ مارس، 12 خلال نيسان/ أبريل، و56 في أيار/ مايو الماضي، و24 شهيداً في حزيران/ يونيو، و28 شهيداً في يوليو/تموز الماضي، و22 شهيداً في أغسطس/آب، و3 شهداء حتى تاريخ 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

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