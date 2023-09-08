حماس برفح تنظم وقفة دعم ومناصرة للقدس والأقصى والضفة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس وقفة جماهيرية في مدينة رفح، ظهر اليوم الجمعة، للتعبير عن تضامنها مع المسجد الأقصى والقدس، ومناصرة للضفة الغربية، وذلك من أمام مسجد عمر بن عبد العزيز في شرق المدينة، بمشاركة قادة حركة حماس ومئات الجماهير،مؤكدين على استمرار المقاومة ودعمهم لأهالي المقاومين في الضفة والقدس، ودعم الأسرى في جهودهم النضالية ضد إدارة سجون الاحتلال.

بدوره، أكد محمد جرغون أن الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن قضية التحرير، وأن ملف الأسرى سيبقى حاضرًا في جميع الميادين، وأن المقاومة ستبذل جهدًا كبيرًا لتحريرهم باستخدام جميع الوسائل الممكنة.

كما دعا جرغون الأمة العربية والإسلامية إلى دعم المسجد الأقصى والأسرى، مشددًا على أن الضفة الغربية ومقاومتها ما زالوا عصين على الاستسلام.



