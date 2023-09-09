جاءات أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، اليوم السبت، الموافق 9.9.2023 على النحو التالي:

سعر صرف الدولارالأمريكي: 3:84 شيكل.

‏سعر صرف الدينار الأردني: 5:43 شيكل.

‏سعر صرف اليورو الأوروبي: 4:12 شيكل.

سعر صرف الجنيه المصري: 0.12 شيكل.