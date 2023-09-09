مئات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب المغرب

الرأي - وكالات :

ضرب زلزال عددا من مناطق المغرب في حوالي الساعة 23:10 من الليلة الماضية، ما تسبب في مصرع وإصابة مئات المواطنين إثر انهيار أبنية سكنية.

وأفاد التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر. وقال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- هو الأعنف منذ قرن.

وأوضحت الوزارة أن "الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار".

وضرب الزلزال عدة مدن مثل العاصمة، الرباط، والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس (شمال).