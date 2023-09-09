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كيف تسمع رسالتك الصوتية قبل إرسالها على واتساب؟

09 أيلول / سبتمبر 2023 10:29

كيف تسمع رسالتك الصوتية قبل إرسالها على واتساب؟
كيف تسمع رسالتك الصوتية قبل إرسالها على واتساب؟

يتيح تطبيق واتساب ميزة معاينة الرسائل الصوتية للسماح للمستخدمين بمراجعة مسودة تسجيلاتهم الصوتية قبل مشاركتها مع الآخرين، حيث يمكنك معاينة رسائلك الصوتية قبل إرسالها في سلسلة رسائل فردية أو دردشة جماعية. 
 
تساعد الميزة على تجنب إرسال رسالة صوتية لا معنى لها تمامًا أو تحتاج إلى تحديث مع بعض التصحيح، يمكنك أيضًا تشغيل رسالتك الصوتية قبل إرسالها لمعرفة ما إذا كان الصوت واضحًا أم لا.
 
وقدم واتساب معاينة الرسائل الصوتية لجميع المستخدمين الموجودين على Android وiOS وكذلك على الويب أو سطح المكتب.

كيفية استخدام معاينة الرسائل الصوتية في الواتس اب

 
1- افتح دردشة فردية أو جماعية على الواتساب.
 
2- اضغط مع الاستمرار على زر الميكروفون بجوار مربع نص الرسالة، ثم قم بالتمرير لأعلى لقفل التسجيل بدون استخدام اليدين. 
 
3- في إصدارات الويب وسطح المكتب من واتساب، لا تحتاج إلى التمرير لأعلى لأن كلاهما يوفران إمكانية التسجيل بدون استخدام اليدين بعد الضغط على الميكروفون.
 
4- الآن، ابدأ بنطق رسالتك الصوتية.
 
5- اضغط على زر التوقف لإنهاء التسجيل.
 
6- اضغط على زر التشغيل للاستماع إلى التسجيل الخاص بك. 
 
7- يمكنك أيضًا الانتقال إلى جزء معين من التسجيل الخاص بك عن طريق الضغط على شريط البحث.
 
8- يمكنك الضغط على زر الإرسال إذا كانت رسالتك مناسبة وجاهزة للمشاركة، بخلاف ذلك، اضغط فوق سلة المهملات لحذف رسالتك الصوتية وكرر الخطوات المذكورة أعلاه لتسجيل رسالة مرة أخرى.

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