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عباس يوعز بإرسال فرق إنقاذ للمغرب

09 أيلول / سبتمبر 2023 04:47

الضفة المحتلة-الرأي:

 أوعز الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، بإرسال فرق إنقاذ وإغاثة، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ وتقديم كل المساعدة الممكنة، لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المملكة المغربية الشقيقة، مخلفاً مئات القتلى والمصابين وأضرارا مادية كبيرة.

وقام رئيس الوزراء برام الله، محمد اشتية، بإرسال فريق من الدفاع المدني، ووزارة الصحة؛ للمشاركة في جهود الإنقاذ لضحايا الزلزال.

وأعرب اشتية عن أحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، من المغرب الشقيق؛ ملكاً وحكومة، وشعباً، بضحايا الزلزال؛ سائلاً المولى عز وجل؛ أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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