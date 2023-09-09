هنية يعزّي جلالة الملك محمد السادس بضحايا الزلزال

وكالات- وكالة الرأي:

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" برقية تعزية ومواساة إلى العاهل المغربي محمد السادس بن الحسن الثاني بضحايا الزلزال الذي وقع ليلة أمس في المملكة.

وعبر هنية عن تضامنه والشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي الشقيق، داعياً الله عز وجل الشفاء للجرحى.

وقال رئيس الحركة في رسالته "نبعث من خلالكم إلى أسر الضحايا والجرحى والمصابين، وإلى الشعب المغربي عامة، أصدق مشاعر التضامن والتعزية والمواساة، داعين بالرحمة والمغفرة للضحايا، وأن ينزلهم منازل الشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والتسليم وحسن العزاء".