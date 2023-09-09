قتيل في تل السبع وإصابة حرجة لامرأة بأم الفحم

الداخل المحتل-الرأي:

قتل الشاب جهاد عودة أبو الروس فيما أصيب شابان آخران، جميعهم يبلغون 19 عاما من العمر، ببلدة تل السبع في النقب، فيما أصيبت امرأة بجراح حرجة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا مساء السبت.

قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لمصاب عانى من جروحا حرجة، فيما قدم العلاجات الأولية للمصابين الآخرين إذ وصفت حالتهما بالمتوسطة وهما بوعيهما.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهم بعد فشل محاولات إنعاشه.

وفي أم الفحم، أصيبت امرأة، في الخمسينيات من عمرها، بجراح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار.

ونقلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تتضح خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتتوالى جرائم القتل وأحداث العنف في البلدات العربية بشكل يومي، فيما يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان في ظل الجرائم التي تسفر عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 164 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة تضاهي سنوات كاملة سابقة.

مما يذكر أن 9 أشخاص قتلوا فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم غالبيتها نجمت عن تعرضهم لإطلاق نار في المجتمع العربي منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.