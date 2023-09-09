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تواصل الجهود للسيطرة على الوضع في مخيم عين الحلوة

09 أيلول / سبتمبر 2023 09:29

الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين
الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

وكالات- وكالة الرأي:

تتواصل المساعي والاتصالات الفلسطينية اللبنانية لتثبيت التهدئة والسيطرة على الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا اللبنانية.

وعقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك والأحزاب اللبنانية اجتماعا موسّعا، في مقر الاتحادات في صيدا، لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار في المخيم، وتعزيز دور القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة للقيام بواجبها في تكريس الأمن وحفظه.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة المتواصلة في مخيم عين الحلوة، عن سقوط قتلى وإصابات بجروح داخل المخيم وفي محيطه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت.

وتم إخلاء مستشفى صيدا الحكومي من جميع المرضى، حفاظا على سلامتهم، فيما أصيبت الشوارع المتاخمة للمخيم بشلل تام وتأثرت الحركة داخل المدينة، ولحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية داخل المخيم، ونزحت عشرات العائلات، جراء الاشتباكات الدائرة.

وكانت الاشتباكات في المخيم قد تجددت، مساء الخميس الماضي.

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