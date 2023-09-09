المغرب يُعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام إثر الزلزال المدمر

وكالات- وكالة الرأي:

قرر العاهل المغربي، محمد السادس، إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام فوق المباني العمومية 3 أيام، وتكليف الحكومة بإحداث لجنة وزارية تضع برنامجا لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وجاء في بيان للديوان الملكي، أن العاهل المغربي "ترأس اﻟﺳﺑت، بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط، جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم الذي وقع الجمعة، وخلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة".

وقال "إن الملك محمد السادس قرر خلال الاجتماع الإعلان عن حداد وطني لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام الوطنية فوق جميع المباني الحكومية".

وتابع "إن العاهل المغربي أعطى تعليماته بالإحداث الفوري للجنة وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال".