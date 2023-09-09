ما هي تقنية "الهولوجرام"؟.. وما هي مميزاتها وكم تبلغ تكلفتها

وكالات- وكالة الرأي:

شهدنا في الآونة الأخيرة انتشارًا كبيرًا لتقنية "الهولوجرام"، سيما في بعض وسائل الإعلام، كذلك في المؤسسات التعليمية.

حيث لجأ البعض لتطويرها، بعد أن كانت صور تجسيمية تعتمد على تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة في الفضاء المطلق، كما أنها تعتمد على الموجات الضوئية التي تتولى مسؤولية التصوير ثلاثي الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية.

معنى الهولوجرام

هي عبارة عن عرض مرئي من خلاله يتم إعادة إنشاء الصورة وعرضها بصورة ثلاثية الأبعاد، وذلك بطريقة عالية الجودة، لتطفو الصورة في الهواء كمجسم هلامي ثلاثـي الأبعاد ويظهر كطيف مـن الألوان يتجسد على الشكل المراد عرضه.

فكرة عملها

تقوم فكرة عملها على حدوث تصادم بين الموجات الضوئية والشيء الذى يرغب المستخدم في تصويره وعرضه، فبالنسبة لأجهزة الهولوجرام المتخصصة، يقوم الجهاز بتخطيط الجسم المراد تصويره ثم نقل المعلومات اللازمة حوله، ويتيح هذا الجهاز إمكانية تكرار إنشاء الموجة مرة أخرى في حالة إضاءة جهاز الهولوجرام، كذلك فقد بدأت بعض التطبيقات العادية على الهواتف الذكية بتوفير تقنية الهولوجرام للمستخدمين العاديين من خلال بعض التطبيقات والأدوات البسيطة بشكل كبير.

مميزات الهولوجرام

يتيح الهولوجرام للمستخدمين إمكانية مشاهدة الأجسام ورؤيتها من كافة الاتجاهات.

يمكن استخدامه أيضا التقاط ورصد أكثر من صورة.

إضافة إلى إمكانية استخدامه حاليا لعرض بعض الصور.

والترويج لعدد من الأشياء في شكل حي وملموس.

تاريخ الهولوجرام

يعود تاريخ هذه التقنية إلى عام 1947 على يد العالم (دينيس غابور) لتحسين قوة تكبير الميكروسكوب الإلكترونى، وبسبب موارد الضوء المتاحة فى ذلك الوقت، والتى لم تكن متماسكة، أى آحادية اللون أدى إلى تأخير ظهور التصوير التجسيمى إلى عام 1960 وقت ظهور الليزر، وفى العام 1967 استطاع كل من العالم جيوديس اوباتنكس والعالم ايميت ليث من جامعة ميشيغان، عرض أول هولوجرام بعد العديد من التجارب.

تكلفة الهولوجرام:

هناك بعض التطبيقات البسيطة والأدوات البسيطة التي يمكن من خلالها تنفيذ تقنية الهولوجرام عبر الهاتف الذكي بتكلفة لا تذكر، لكن بالنسبة لبعض الحالات الأخرى التي تحتاج لتنفيذ تقنيات الهولوجرام على نطاقات واسعة، فهناك أجهزة متخصصة في عرض الهولوجرام والتي تترواح أسعارها من 600 دولار وحتى 2000 دولار وفقا لطبيعة الجهاز ونوع المحتوى المعروض والمساحة التي سيجرى عليها العرض.