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أسعار العملات مفابل الشيقل لهذا اليوم

10 أيلول / سبتمبر 2023 08:30

غزةوكالة الرأي:  

جاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3:84 شيكل

سعر صرف الدينار: 5:43 شيكل

سعر صرف اليورو: 4:12 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل

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