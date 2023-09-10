أسعار العملات مفابل الشيقل لهذا اليوم

غزة – وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3:84 شيكل

سعر صرف الدينار: 5:43 شيكل

سعر صرف اليورو: 4:12 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل