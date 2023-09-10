أسعار العملات مفابل الشيقل لهذا اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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10 أيلول / سبتمبر 2023 08:30
غزة – وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3:84 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:43 شيكل
سعر صرف اليورو: 4:12 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل
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