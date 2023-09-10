ارتفاع حصيلة زلزال المغرب لـ 2012 قتيلًا و2059 مصابًا

غزة – وكالة الرأي:

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنا مغربية مساء الجمعة إلى 2012 قتيلا و2059 مصابا، وفق التلفزيون الرسمي في المغرب.

وتُواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للوصول إلى جميع المناطق التي ضربها الزلزال، لا سيما المناطق الجبلية والنائية.

وقالت وكالة رويترز إن معظم الضحايا كانوا في المناطق الجبلية، خاصة أن الزلزال ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير.

وتواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح المنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس. وأسفر الزلزال القوي نادر الحدوث، عن مقتل مئات الأشخاص، وإلحاق الأضرار بالمباني، وامتد تأثيره من مركزه إلى مدينة مراكش التاريخية.

وهذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ 1960 عندما وقع زلزال وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.