MediaTek تكشف عن أول معالج مطور بتقنية "3 نانومتر"!

أثارت MediaTek ضجة في عالم التقنية وكشفت عن أول معالج للأجهزة الذكية طورته بتقنية "3 نانومتر" بالتعاون مع TSMC.

وحول الموضوع قال نائب رئيس قسم المبيعات في أوروبا وآسيا بشركة TSMC، كليف هاو: "إن تعاون MediaTek وTSMC في مجال تطوير المعالجات وأشباه الموصلات مكن من تطوير تقنيات متقدمة، لقد عملنا بشكل وثيق مع MediaTek على مر السنين لجلب العديد من الابتكارات المهمة إلى السوق، ويشرفنا مواصلة تعاوننا في مجال إنتاج المعالجات المصنعة وفق تقنية 3 نانومتر".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المعالجات الجديدة المطورة بتقنية "3 نانومتر" ستحدث نقلة نوعية في عالم الهواتف والأجهزة الذكية المحمولة، إذ أنها ستحسن من مستوى الأداء في الأجهزة بنسبة 18% تقريبا، وستقلل من استهلاك الطاقة بمعدل 32% أيضا.

ومن المفترض أن تستخدم هذه المعالجات في الهواتف الذكية وفي الحواسب اللوحية والعديد من الأجهزة المحمولة، كما سيكون بالإمكان الاستفادة منها في السيارات الذكية والعديد من الأجهزة الإلكترونية.

المصدر: ixbit