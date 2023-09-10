معرض للصيد بأبوظبي يُطلق أول مزاد للسكاكين

أطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، الخميس الماضي، أول مزاد للسكاكين يتم تنظيمه في تاريخ المعرض.

ويضم المزاد 5 قطع من السكاكين للمزايدة عليها، وتجري المشاركة في المزاد فقط عبر التطبيق الإلكتروني لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية طوال أيام المعرض، وهي معروضة في جناح شركة تمرين، ويتم الإعلان عن نتائج المزاد في اليوم الختامي للمعرض.



والسكاكين المعروضة شملت (سكين "فريد مهر"Farid Mehr ، Blade 4.2 بمقبض تيتانيوم، ويبلغ سعره المبدئي 2000 درهم إماراتي، والثاني خنجر صالح بمقبض كاربون فايبر Carbon Fiber Handle، وسعره 1500 درهم، إلى جانب سكين ياباني روكستيد "Japanese Rockstead Knife"، وسعره 9500 درهم، وسكين بوكر من الجوهر مصنوع من حديد دبابة، ومطلي بذهب عيار 24 قراط – رقم 100، وسعره 2000 درهم، أما السكين الخامس في المزاد فهو سكين من نوع ويليام هنري أمريكي الصنع بمقبض من العاج الماموث حفر كامل، ويوجد منه 5 قطع فقط في العالم، ويبلغ سعره المبدئي 30 ألفا و200 درهم إماراتي).