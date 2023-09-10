النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2617)  الأحد 10/9/2023

1946م مؤتمر لندن اشتد الصراع بين العرب واليهود خلال الحرب العالمية الثانية حول مستقبل فلسطين، وكثف كل من الطرفين جهوده السياسية لتغليب وجهة نظره فالعرب يطالبون بريطانيا الوفاء بتعهداتها في كتاب ماكدونالد الأبيض 1939 وخاصة فيما يتعلق بوقف الهجرة وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والصهاينة يطالبونها إلغاء الكتاب الأبيض وفتح أبواب الهجرة أمام اليهود الراغبين في استعمار فلسطين لتسهيل إنشاء الدولة اليهودية فيها.