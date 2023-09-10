النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2617) الأحد 10/9/2023
أخبار فلسطينية
هنية يعزّي العاهل المغربي بضحايا الزلزال
الرئيس الفلسطيني: تعليمات مشددة لتحقيق التهدئة في عين الحلوة
وزير الخارجية الفلسطيني: أمريكا تستغل الفيتو بطريقة بشعة لمنعنا من عضوية الأمم المتحدة
جبارين: الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى وحدهم في المواجهة مع السجان
حلم الدولة لدى سكان قطاع غزة تبدّد بعد ثلاثة عقود على أوسلو
اشتية يدعو المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال
حماس" تدعو لمواجهة سياسة "فيس بوك" المنحازة للاحتلال
"ما خفي أعظم": اعترافات صادمة حول علاقة الوحدة السيبرانية الإسرائيلية مع فيسبوك
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تنقل رسالة تحذير لـ«حماس»
نتنياهو لمساعدة المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال
بالفيديو والصور للأسبوع الـ 36.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو
الخارجية الإسرائيلية: العثور على جميع الإسرائيليين بالمغرب
اختراق حسابات واتساب لـ "لابيد" وأعضاء حزبه
اخبار دولية
مظاهرة بجامعة "هارفرد" الأمريكية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
تقرير: منظمات أمريكية بغطاء جمعيات خيرية توفر الدعم للمستوطنين
أخبار عربية
لبنان...قائد الأمن الوطنى الفلسطيني فى صيدا يكشف عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة
ميقاتي يؤكد للرئيس الفلسطيني على أولوية وقف الاشتباكات بمخيم عين الحلوة
الأردن.. مهرجان للحركة الإسلامية بمخيم البقعة ضمن "أسبوع فلسطين الثقافي"
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في عين الحلوة إلى 4
بالصور دمشق: الجهاد ومهجة القدس تنظمان ندوة إسنادية للأسرى
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديو)
إطلاق النار على حاجز عسكري إسرائيلي شمالي الضفة
الشرق الأوسط
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدخل مخيم العروب بالخليل
إسرائيل تنقل رسالة تحذير لـ«حماس»
الاهرام المصرية
ميقاتي يؤكد للرئيس الفلسطيني على أولوية وقف الاشتباكات بمخيم عين الحلوة
الشروق المصرية
زلزال المغرب.. وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر توجيهات بالاستعداد لدعم المغرب
الغد الأردنية
المستوطنون يستولون على 150 ألف دونم في الضفة
الشرق القطرية
الأراضي الفلسطينية على أعتاب مرحلة جديدة من المواجهة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
24 عامًا على اغتيال القياديين عماد وعادل عوض الله
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
أجهزة السلطة تعتدي على طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة أبو ديس
"علقم": شركة "ميتا" متواطئة مع الاحتلال وتتجسس على المقاومين لصالحه
القدس المحلية
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بيت لحم
الاحتلال يقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية
إصابة مواطن بكسور جراء اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم
إصابة مواطن باعتداء للمستوطنين في الأغوار الشمالية
الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط رام الله
الحياة الجديدة
روان رجب.. تصنع من مخلفات الزجاج أحجارا صديقة للبيئة
التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يكرم د. عبير حامد
الأسرى يخوضون إضرابًا عن الطعام في الـ14 الجاري
"الخارجية": الجالية الفلسطينية والطلبة في المغرب بخير
مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى
العشرات في جنين يشاركون في وقفتين داعمتين للأسرى
جريدة الأيام
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم العروب
المغرب: آلاف القتلى والجرحى ودمار واسع جراء زلزال عنيف ضرب مراكش
إفشال محاولة إقامة بؤرة جنوب الخليل وإصابات خلال اعتداءات مستوطنين
الأسرى يكثفون حملة التعبئة لخوض الإضراب عن الطعام يوم الخميس
»مقتل ثلاثة أشخاص مع اندلاع اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة
»لابيد يرفض مقترحاً أميركياً مقابل التطبيع مع السعودية
جنود الاحتلال يقتحمون كفر قاسم ويعتدون على مواطنين بادعاء مطاردة عمال...
إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون مجدداً ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء
وكالة صفا
"فيسبوك" يحذف صفحة الصحفي تامر المسحال
بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم أريحا واندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة
حماس تنعى الشهيد الراعي وتؤكد أن شعبنا سيواصل مواجهة الاحتلال
الاحتلال يعتقل صيادين ببحر رفح ويصادر قاربهما
إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
لفصلها عن بيت لحم.. خطتان استيطانيتان لبناء 3884 وحدة جديدة بالقدس
مختصون: "أوسلو" كارثة سياسية ما زال شعبنا يدفع ثمنها
"الديمقراطية" تدعو لتصحيح الخطأ التاريخي للاعتراف بـ"إسرائيل"
وزارة الداخلية تعلن عن استيعاب 55 فرداً للعمل بأجهزتها
صور طلبة قطاع غزة يتضامنون مع ضحايا زلزال المغرب
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
الاحتلال يعتقل 3 شبان من نابلس
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا
فلسطين اليوم
الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب قطاع غزة
الجهاد الإسلامي تزف الشهيد ميلاد الراعي وتؤكد أن دم الشهداء يوحد ساحات المواجهة
بالفيديو والصور استشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بمخيم العروب شمال الخليل
الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية في محيط رام الله
سما نيوز
حلم الدولة لدى سكان قطاع غزة تبدّد بعد ثلاثة عقود على أوسلو
للأسبوع الـ36 على التوالي... عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب
هل يلغي نتنياهو قرار بن غفير بشأن زيارات الأسرى الفلسطينيين؟
غزة: توقف موقت لتأشيرة تركيا..ما السبب؟
لا اعتقالات لصيادين في بحر رفح
مستوطنون يعتدون على مواطنين ومتضامنين أجانب جنوب الخليل
الاحتلال يقتحم بلدة كفر قدوم
عرب 48
الخليل: استشهاد فتى برصاص الاحتلال الحي في مخيم العروب
مواجهات واشتباكات مع الاحتلال بأريحا واعتقالات بالضفة والقدس
ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية
فتّوح: انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال جرائم حر ...
ندوات ومعارض فنية وتوقيع إصدارات في اليوم الث ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 10 أيلول (سبتمبر)
- 2003م نجاة الدكتور محمود الزهار من محاولة اغتيال، بعد قصف منزله في غزة طائرات حربية صهيونية من طراز اف 16 شنت حوالي الساعة العاشرة و الربع صباح اليوم الأربعاء غارة جوية بالصواريخ باتجاه منزل الدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في حي الرمال الجنوبي في مدينة غزة .
- 1999م أعطت إسرائيل السيطرة على 7% من أراضي الضفة الغربية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
- 1993 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يوقع رسالة تعترف بنبذ العنف وبوجود إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) يوقع رسالة تعترف بمنظمة التحرير. قدمت تلك الرسائل لتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين الجانبين، المعروف باسم "اتفاق أوسلو"، الذي ينص على إقامة سلطة للحكم الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا في الضفة الغربية ضمن مرحلة انتقالية. وقد نقضت تل أبيب الاتفاق بعد تسع سنوات من توقيعه واعتبرته لاغياً.
- 1946م مؤتمر لندن اشتد الصراع بين العرب واليهود خلال الحرب العالمية الثانية حول مستقبل فلسطين، وكثف كل من الطرفين جهوده السياسية لتغليب وجهة نظره فالعرب يطالبون بريطانيا الوفاء بتعهداتها في كتاب ماكدونالد الأبيض 1939 وخاصة فيما يتعلق بوقف الهجرة وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والصهاينة يطالبونها إلغاء الكتاب الأبيض وفتح أبواب الهجرة أمام اليهود الراغبين في استعمار فلسطين لتسهيل إنشاء الدولة اليهودية فيها.