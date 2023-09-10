الأسيران الفسفوس وخلوف يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ 39

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن الأسيران كايد الفسفوس وسلطان خلوف يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ 39 على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقالهما الإداري.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الأسيرين الفسفوس وخلوف يعانيان من ظروف صحية صعبة.
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10 أيلول / سبتمبر 2023 11:13
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