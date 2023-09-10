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"كتيبة العياش" تتبنى قصف غلاف جنين بصاروخ قسام "1"

10 أيلول / سبتمبر 2023 11:21

جنين – وكالة الرأي:  

أعلنت "كتيبة العياش" صباح اليوم الأحد، عن تمكن مجاهديها من قصف مستوطنة "رام اون" في غلاف جنين بصاروخ قسام (١).

وقالت الكتيبة في بيان لها، إن القصف يأتي في إطار الإعداد والتطوير المستمر وردًا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأرًا لحرائرنا وشرفنا.

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