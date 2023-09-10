جماهير غفيرة تشيّع الشهيد الطفل ميلاد الراعي بالخليل

الخليل – وكالة الرأي:

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الفتى ميلاد الراعي في مخيم العروب شمال الخليل.

وشاركت جموع كبيرة في مسيرة التشييع التي جابت مخيم العروب بعد وصول جثمانه إلى المخيم وإلقاء نظرة الوداع عليه في منزله، ثم دفنه في مقبرة المدينة.

وردد المشاركون هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال، وهتفوا بشعارات مؤيدة للمقاومة، وقالوا: "حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف"، و"باب الأقصى من حديد وما بيفتحه إلا الشهيد"، ويا أم الشهيد نيالك يا ريت أمي بدالك".

وعم إضراب شامل في مخيم العروب شمال مدينة الخليل حداداً على روح الشهيد الراعي، وسط دعوات للتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال واشعال المواجهة.

واستشهد الفتى ميلاد منذر الراعي "16 عاما" الليلة الماضية، بعد إصابته بجراحٍ خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت شمال مدينة الخليل.