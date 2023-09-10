وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على جرافتين في بلدة حوارة بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية محكمة سالم العسكرية تؤجل محاكمة القيادي ماهر الأخرس وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق: التطورات القادمة بالأقصى خطيرة وخيار المواجهة هو الأول وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن أسماء المدارس الفائزة بمسابقة أفضل انطلاقة للعام الدراسي وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك في لقاء حواري حول مكاتب التشغيل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة تتابع مكافحة ذبابة الفاكهة بـ "المصائد الفرمونية" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتلف منتجات منتهية الصلاحية في معبر كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية مديرية دمغ المعادن الثمينة تنظم 41 زيارة ميدانية خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية "شكاوى معبر أبو سالم" تنهي 12 خلافًا ماليًا وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية تؤكد على تكامل الخدمات الإدارية في تطوير العمل الصحي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

محكمة سالم العسكرية تؤجل محاكمة القيادي ماهر الأخرس

10 أيلول / سبتمبر 2023 03:32

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر عبد اللطيف الأخرس
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر عبد اللطيف الأخرس

رام الله - وكالة الرأي:

أجلًت محكمة سالم العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر عبد اللطيف الأخرس بعد أن وجهت له لائحة اتهام.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن محكمة الاحتلال أجلت محاكمة الأسير الأخرس، لتاريخ 14/09/2023م، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام بحقه؛ تتهمه فيها بالانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والتحريض ضد الاحتلال.

ويواصل الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 19، والذي بدأه يوم اعتقاله بتاريخ 23/08/2023م وفق ما أبلغ به عائلته وقوات الاحتلال في حينه.

والأسير القيادي ماهر الأخرس مولود بتاريخ 02/08/1971م، ومتزوج، وأب لستة أبناء.

وفي اعتقاله السابق خَاضَ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر 103 أيام؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، وتكلل إضرابه عن الطعام انتصارًا على السجان بانتزاع قرارًا يقضي بإطلاق سراحه في 26/11/2020م.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟