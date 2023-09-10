محكمة سالم العسكرية تؤجل محاكمة القيادي ماهر الأخرس

رام الله - وكالة الرأي:

أجلًت محكمة سالم العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر عبد اللطيف الأخرس بعد أن وجهت له لائحة اتهام.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن محكمة الاحتلال أجلت محاكمة الأسير الأخرس، لتاريخ 14/09/2023م، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام بحقه؛ تتهمه فيها بالانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والتحريض ضد الاحتلال.

ويواصل الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 19، والذي بدأه يوم اعتقاله بتاريخ 23/08/2023م وفق ما أبلغ به عائلته وقوات الاحتلال في حينه.

والأسير القيادي ماهر الأخرس مولود بتاريخ 02/08/1971م، ومتزوج، وأب لستة أبناء.

وفي اعتقاله السابق خَاضَ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر 103 أيام؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، وتكلل إضرابه عن الطعام انتصارًا على السجان بانتزاع قرارًا يقضي بإطلاق سراحه في 26/11/2020م.