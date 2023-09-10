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منتدى الإعلاميين: "فيسبوك" تؤكد شراكتها مع الاحتلال بإغلاق حساب الإعلامي المسحال

10 أيلول / سبتمبر 2023 06:07

غزةوكالة الرأي :

استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إقدام إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك على تقييد صفحة الجزيرة فلسطين وإغلاق حساب الصحفي تامر المسحال معد ومقدم برنامج ما خفي أعظم بقناة الجزيرة القطرية، وذلك بعد 24 ساعة من بث حلقة كشف خلالها ازدواجية معايير شركة ميتا المشرفة على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، وفضح انحيازها للاحتلال الإسرائيلي عبر محاربتها الشرسة للمحتوى الفلسطيني.

وتناولت الحلقة الأخيرة من برنامج ما خفي أعظم وحملت عنوان الفضاء المغلق قضية محاربة المحتوى العربي لاسيما الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت اعترافات حول تعاون الفيسبوك مع الاحتلال الإسرائيلي، كما أشارت لتبوء شخصيات إسرائيلية لمواقع متقدمة في الإشراف على الفيسبوك وإدارته.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تضامنه مع قناة الجزيرة والزميل تامر المسحال، ودعا إدارة شركة ميتا للعدول عن نهج معاداة الشعب الفلسطيني واستهداف روايته، فضلاً عن ضرورة التوقف عن دعم الاحتلال الإسرائيلي وروايته الكاذبة.

كما طالبها بضرورة احترام شعاراتها حول حرية الرأي والتعبير فضلاً عن ضرورة الانتصار لقيم العدالة والإنسانية بنصرة الضحية والكف عن مساندة الجلاد.

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