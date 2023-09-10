مؤتمر دولي لحشد الدعم لـ”أونروا” الشهر الجاري

نيويورك – وكالة الرأي:

قالت المتحدّثة باسم وكالة “أونروا” تمارا الرفاعي، إن مؤتمراً وزارياً سينعقد في مدينة نيويورك بتاريخ21 أيلول/ سبتمبر الجاري، لحشد الدعم المالي للربع الأخير من العام الحالي لوكالة “أونروا” بتنظيمٍ أردني سويدي.

وأوضحت الرفاعي في بيانٍ لها، أنّ هذا المؤتمر يأتي في ظل تحذير وكالة “أونروا” من الوصول إلى نقطة السقوط، مُشيرةً إلى أنّ المؤتمر الذي يأتي على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويهدف إلى حشد الدعم للربع الأخير من 2023، ومناقشة طرق معالجة النقص المتكرر في الموارد.

ولفتت الرفاعي، إلى أنّ الأولوية هي حصول اللاجئين على حقوقهم الأساسيّة كالحق في التعليم والصحة، وغيرها حتى التوصل إلى حل سياسي عادل يشملهم.

وفي السياق، قال المفوّض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني، خلال أعمال مجلس جامعة الدول العربية، إنّ “أونروا” تحتاج إلى ما بين 170 إلى 190 مليون دولار للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية هذا العام، بالإضافة إلى 75 مليون دولار أخرى لمواصلة إمدادات الغذاء المنقذة لحياة أكثر من نصف السكان في غزة.

وأطلقت “أونروا” التي تتولّى تقديم الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، نداءً للحصول على 1.6 مليار دولار لعام 2023، إلّا أنّها حصلت على 812.3 مليوناً فقط.

ومنذ قرابة 10 سنوات تواجه وكالة “أونروا” نقصاً حاداً في التمويل، وفي كل عام ترحّل العجز المالي للعام الذي يليه، وعلى مدار هذه السنوات انعكس هذا النقص في التمويل بشدة على جودة خدمات الوكالة، إذ يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر.