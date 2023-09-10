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19 إصابة في حادث سير جنوب الخليل بينها خمس بالغة الخطورة

10 أيلول / سبتمبر 2023 07:52

حادث سير - أرشيف
حادث سير - أرشيف

الخليل – وكالة الرأي :

أصيب 19 مواطنا، مساء اليوم الأحد، بحادث سير في بلدة السموع، جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن من بين الإصابات خمس بالغة الخطورة، مشيرة إلى أن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي للمصابين ونقلتهم إلى المستشفيات.

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