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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2122

10 أيلول / سبتمبر 2023 07:58

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2122
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2122

الرباط - وكالة الرأي:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة، إلى 2122، إضافة إلى 2421 جريحا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر إحصائية لها.

وقالت الداخلية المغربية، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات بلغ 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورزازات، وأزيلال، وأكادير إداوتنان، والدار البيضاء الكبرى، واليوسفية، وتنغير، مشددة على تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة.

 

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