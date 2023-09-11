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"قد تستغرق أسبوعين".. عقبات تعرقل إنقاذ "رجل الكهف" في تركيا

11 أيلول / سبتمبر 2023 09:14

"قد تستغرق أسبوعين".. عقبات تعرقل إنقاذ "رجل الكهف" في تركيا

لليوم الثامن تواليًا، تواصل السلطات التركية جهودها لإنقاذ باحث أمريكي مريض عالق في كهف تحت الأرض، في إقليم مرسين جنوب البلاد.

ويبلغ الباحث الأمريكي 40 عاما، وينتمي إلى فريق دولي يجري أبحاثا في ثالث أعمق كهف في تركيا، وأصيب بنزيف في المعدة خلال عملية الاستكشاف على عمق 1250 مترا.

ونجح زملاء الباحث مارك ديكي في نقله إلى مخيم على عمق ألف متر تحت الأرض، لكنه الآن عالق ويتعين انتشاله، لكن ضيق الكهف يعرقل جهود إتمام عملية الإنقاذ.

ويقول حاكم إقليم مرسين التركي، علي حمزة بهلوان، إن خبراء كهوف من المجر وإيطاليا انضموا إلى فريق الإنقاذ، متوقعًا أن يستغرق الأمر نحو أسبوعين لإتمام المهمة بنجاح.

وأضاف في مؤتمر صحفي، السبت: "نأمل أن تكتمل عملية الإنقاذ في غضون أيام"، فيما قالت أجنيس بيرينتس، المصورة التي كانت ترافق الباحث في مهمته إن "الكهف عمودي وبه الكثير من المياه"، مضيفة: "يتعين استخدام أساليب الحبال العمودية، لأن الكهف يحتوي على ممرات ضيقة، وسيكون هذا هو الجزء الأصعب في عملية الإنقاذ".

وأظهرت لقطات مصورة من العملية الباحث الأمريكي مستلقيا داخل الكهف بينما يخضع للعلاج من قبل الفريق الطبي، بينما تتحرك فرق أخرى إلى الأسفل في الكهف عبر ممرات ضيقة.

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