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قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة وتعتقل 14 مواطناً

11 أيلول / سبتمبر 2023 09:31

الضفة المحتلة – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، أربعة عشر مواطناً، خلال اقتحام عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت: عدنان مسودة، ومثنى القواسمة، وباسل فراح، وأنس محمود سلهب التميمي، من مدينة الخليل، ومحمد أبو هليل من دورا، ومحمد مطور من سعير، وعبيدة عادي من بيت أمر، وأيهم عصافرة، وضياء الزهور من بيت كاحل، وعبد الله وأحمد حميدات من صوريف في الخليل.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مجد، وضياء عنايا حسين، في العشرينيات من عمرهما، بعد أن داهمت منزل ذويهما في البلدة وفتشته في بلدة عزون شرق قلقيلية.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب بدر الدين صالح  الزق (20 عاما) من المزرعة الغربية، شمال رام الله.

 

 

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