الجهاد الإسلامي تدين مشاركة الاحتلال في اجتماع “يونسكو” بالسعودية

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السماح لوفد يمثل الكيان الصهيوني الغاصب بالمشاركة في اجتماع منظمة “يونسكو” المنعقد في المملكة العربية السعودية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، مساء اليوم الاثنين، إن استقبال وفد صهيوني في أرض الحرم المكي ومهبط الوحي، يحاول عبثاً شرعنة مساعي التطبيع الذي ترفضه شعوب أمتنا العربية والمسلمة.

وعدت الحركة مشاركة وفد الكيان في هذا الاجتماع، في ظل تنكر الكيان ذاته لمقررات منظمة اليونيسكو نفسها، ومقاطعته للمنظمة في السابق، وفي ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال من عدوان وتهويد واستيطان، واستمرار الانتهاكات بحق الطلاب الفلسطينيين ومحاربة المنهاج الفلسطيني في القدس، وفرض التهويد على أهلها، غطاء لهذه الجرائم وتشجيعا عليها، وتفريطا بالقدس ومقدساتها.

ويشارك وفد صهيوني، اليوم الاثنين، في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” المنعقد في الرياض، في أول زيارة علنية إلى المملكة التي لا تربطها بدولة الاحتلال علاقات دبلوماسية.

وتأتي الزيارة على خلفية تقارير تفيد بمباحثات تجريها الولايات المتحدة، بهدف تطبيع العلاقات بين الاحتلال والسعودية.



وظهر أعضاء الوفد الصهيوني يجلسون في قاعة الاجتماع وعلى الطاولة أمامهم لوحة كُتب عليها (إسرائيل) بالإنكليزية.

وقال مسؤول صهيوني طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة “فرانس برس”: “نحن مسرورون بوجودنا في الرياض. إنها خطوة أولى جيدة”، مضيفًا: “نشكر اليونسكو والسلطات السعودية”.

وأكد المسؤول أن أعضاء الوفد الخمسة حصلوا على تأشيرات دخول المملكة عبر المنظمة الدولية، وقد وصلوا الأحد في رحلة من مطار دبي في الإمارات المجاورة، علمًا أنه لا توجد رحلات جوية مباشرة بين الكيان والسعودية.

وأوضح أن الوفد سيبقى في السعودية “طوال فترة انعقاد المؤتمر”، الذي يستمرّ حتى 25 سبتمبر/أيلول.

