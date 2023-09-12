الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من مناطق مختلفة بمحافظة بيت لحم، وهم: قسام نضال العمور، ومحمد خالد العمور، وحسن محمد العمور، ومحمود ذيب العمور، وعكرمة عودة العمور، وفادي سليم البدن، وجميعهم من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد إبراهيم عبيات من منطقة واد أبو فريحة القريبة من مدينة بيت ساحور، ومحمد سعيد عجمية، وكريم زواهرة من بلدة الدوحة غربا، وخليل زواهرة من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، ومحمد أبو فريحة من شارع الصف سط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات المحرر محمود أبو ذياب، ومصطفى عودة، ونجله أحمد، بعد اقتحام عدة منازل بالمنطقة الجنوبية من المدينة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ربحي أبو الزين من رمانة غرب جنين، بينما اعتقل الشبان تقي أبو عبيد، وحسن السعدي، وشراع الهنداوي، وجميعهم من جنين خلال مرورهم عن حاجز طيار قرب نابلس.

كما اعتقلت القوات أكرم جبريل أبو شيخة والد الأسير محمود أبو شيخة، والشبان: وائل العواودة، وصلاح العواودة، وعدي العواودة، وجميعهم من كرمة جنوب الخليل، بينما اعتقلت الشاب أمير منصور من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.