النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2619) الثلاثاء 12/9/2023
أخبار فلسطينية
الحكومة الفلسطينية تبحث مع الأمم المتحدة آلية لمنع التعذيب في فلسطين
"التعليم" تعلن عن توفّر عددا من المنح الدراسية في باكستان
حماس تعزّي بضحايا الإعصار والفيضانات في ليبيا
49 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
المقاومة بالضفة.. تطور وإصرار حتى دحر الاحتلال على طريق "غزة" المحررة
الخارجية: لا إصابات في صفوف جاليتنا جراء إعصار ليبيا
في الذكرى الـ18 للاندحار عن غزة.. لماذا يعضّ الإسرائيليون أصابع الندم؟
حماس تحمّل "إسرائيل" مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع خلال "الأعياد اليهودية"
أخبار إسرائيلية
غانتس يستعد للتعاون مع نتنياهو لإخراج إسرائيل من أزمتها
إسرائيل تضم الأميركيين في غزة للمرحلة التجريبية لبرنامج الإعفاء من التأشيرات
"العليا" الإسرائيلية أمام "يوم تاريخي"!
يديعوت: هذا هو الهدف الأكبر من مطار إيران في جنوب لبنان!
تظاهرة في إسرائيل رفضاً لمشروع الإصلاح القضائي
مسؤولون إسرائيليون: انسحبنا من غزة تحت ضغط الخسائر
اخبار دولية
الخارجية الأميركية: المستوطنات تضر بفرص حل الدولتين
حملة بأمريكا لمقاطعة "أيباك" المؤيدة لـ"إسرائيل"
أخبار عربية
محدث ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2681
الاتفاق على "وقف فوريّ ودائم لإطلاق النار" في مخيّم عين الحلوة بلبنان
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تضم أمريكيين بقطاع غزة لمرحلة تجريبية من برنامج إعفاء من التأشيرات
خلافات كبيرة داخل قيادة الاحتلال بسبب إجراءات بن غفير ضد الأسرى والحركة الأسيرة مستمرة في برنامجها النضالي
المقدسية ذات الـ17 عاما زينة عبده.. من سنة ونصف في الحبس المنزلي إلى 6 أشهر في “سجن الرملة”- (فيديوهات)
الاحتلال يقتحم أريحا وجنين ويستخدم مسنا درعا بشريا.. ويقر بالتفاوض مع السلطة حول اتفاق التطبيع مع السعودية
مسودة «قانون تنظيم النشر والصحافة والإعلام» الفلسطيني: هناك ما يدعو للقلق
الشرق الأوسط
غانتس يستعد للتعاون مع نتنياهو لإخراج إسرائيل من أزمتها
الشروق المصرية
الحكومة الفلسطينية تبحث مع الأمم المتحدة آلية لمنع التعذيب في فلسطين
الغد الأردنية
غزة: الأونروا تحذر من عجزها عن دفع رواتب موظفيها
مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
"الشيخ جراح" المقدسي.. حي القنصليات العربية حتى عام 1967
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور المقاومة بغزة تبدأ تنفيذ مناورة "الركن الشديد 4"
تخللتها مواجهات.. حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة
السلطة تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية لمواجهة المقاومة في الضفة
القدس المحلية
المقاومة بالضفة.. تطور وإصرار حتى دحر الاحتلال على طريق "غزة" المحررة
"قرعاوي" يدعو لنصرة الأسرى والمشاركة الواسعة بالوقفات الإسنادية لهم
باحث: صواريخ المقاومة بالضفة تؤرق الاحتلال وتؤكد استمرار مشروعها
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية
الاحتلال يدعي إحباط تهريب عبوات ناسفة للضفة الغربية
مصادر لـ "القدس": السلطة الفلسطينية تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية بوساطة الأردن وموافقة إسرائيل
وفاة مواطن جراء السيول التي ضربت ليبيا
نقابة الصحفيين تطالب نقيب الأطباء بالاعتذار
غزة: الصيادان المعتقلان صباحًا أصيبا برصاص الاحتلال
الإغاثة الزراعية تسلم مدخلات إنتاج لمزارعين في سلفيت
الحياة الجديدة
قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من بيت لحم
اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة .. واللواء البيسري يجتمع مع هيئة العمل الفلسطيني
الاحتلال يفرج عن أسير من مخيم البريج بعد اعتقال لـ22 عامًا
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بالبكالوريوس والدراسات العُليا في باكستان
الاحتلال يغلق مداخل قرى شرق يطا جنوب الخليل
إرجاع شاحنة محملة بنفايات إسرائيلية مهربة
اللجنة العليا للحركة الأسيرة: نضالنا مستمر حتى نيل الحقوق كافة
الوضع الصحي للأسرى الثلاثة المضربين يزداد خطورة مع مرور الوقت
"هيئة الأسرى" تروي تفاصيل التنكيل بالأسيرة فاطمة عمارنة لحظة اعتقالها
جريدة الأيام
"مئة لوحة من غزة".. إطلالة على مشهد الفن التشكيلي في القطاع المُحاصر
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم العروب
المغرب: آلاف القتلى والجرحى ودمار واسع جراء زلزال عنيف ضرب مراكش
إفشال محاولة إقامة بؤرة جنوب الخليل وإصابات خلال اعتداءات مستوطنين
الأسرى يكثفون حملة التعبئة لخوض الإضراب عن الطعام يوم الخميس
مقتل ثلاثة أشخاص مع اندلاع اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة
»جنود الاحتلال يقتحمون كفر قاسم ويعتدون على مواطنين بادعاء مطاردة عمال...
وكالة صفا
الاحتلال يقتحم جنين وطولكرم ويعتقل 3 مواطنين
الاحتلال يداهم منزل منفذ عملية حوارة بنابلس
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين
توضيح من الداخلية حول المناورة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة
نقابة الأطباء تعلن عدم توجه منتسبيها لمرافق وزارة الصحة غدًا
مخرجات وقرارات جلسة الحكومة الأسبوعية
"النجار": يجب محاكمة نقيب الأطباء ومجلس نقابته بسبب الإضراب
"الجهاد": إشراك وفد إسرائيلي باجتماع لـ"اليونسكو" بالرياض عبث لشرعنة التطبيع
حماس: المقاومة الشاملة السبيل لتحقيق تطلعات شعبنا
32 مواطناً من ذوي أسرى غزة يزورون أبناءهم في "رامون"
فصائل المقاومة: ندعم خطوات الأسرى وندعو شعبنا للنفير نصرةً لهم
الاحتلال يغلق مداخل مدينة أريحا
حماس تحمّل الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالأقصى
"أبو ندى" يطّلع على خطط وإنجازات مديرية تعليم شمال غزة
فلسطين اليوم
سرايا القدس - كتيبة أريحا تستهدف قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر بالرصاص والعبوات المتفجرة
بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة المحتلة
تقديرات أمنية "إسرائيلية": المنطقة ذاهبة نحو التصعيد
مهجة القدس : 32 من أهالي أسرى قطاع غزة توجهوا صباح اليوم لزيارة 20 من ذويهم في سجن "رامون"
"داخلية غزة" تصدر تعليماتها تزامنًا مع تنفيذ المناورة المشتركة لفصائل المقاومة
لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة: 366 انتهاكًا للأجهزة الأمنية خلال أغسطس الماضي
سما نيوز
لمواجهة الخلايا المسلحة في جنين ونابلس
صحيفة: السلطة الفلسطينية تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية بوساطة أردنية وموافقة إسرائيلية
تصريح هام من الداخلية بغزة بخصوص "مناورة الركن الشديد 4" المقررة غداً
هاليفي: يجب الاستعداد لمواجهة عسكرية متعددة الجبهات وألا نقلل من تصريحات "أعداؤنا"
إيران ترد على تهديد "إسرائيل" باغتيال مسؤوليها في قلب طهران
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
الاتفاق على "وقف فوريّ ودائم لإطلاق النار" في عين الحلوة وحزب الله يصدر بيانا
عرب 48
الاتفاق على "وقف فوريّ ودائم لإطلاق النار" في مخيّم عين الحلوة بلبنان
مستوطنون يستولون على منزل بالقدس القديمة
نقابة الأطباء الفلسطينيين تعلن عدم توجُّه الأطباء والمديرين إلى عملهم الثلاثاء
وكالة وفا
مستوطنون يستولون على منزل وسط مدينة القدس
الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل ويستولي على ...
مؤسسة تامر تصدر مجموعة جديدة من الكتب
"فتح" تدعو الأطباء إلى الالتزام بالدوام للقيا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 12أيلول (سبتمبر)
- 2006م كتائب الشهيد عز الدين القسام ولجان المقاومة الشعبية تقتلان جندياً صهيونياً في عملية مشتركة قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة
- 2001م محاصرة قوات الاحتلال منزل في قرية عرابة جنوب مدينة جنين واغتالت ثلاثة من شهداء الجهاد الإسلامي وهم: سفيان العارضة، ووائل مطلق عساف، من جنين، وأسعد عبد الرحمن دقة من عتيل محافظة طولكرم.
- 2001م قوات الاحتلال الصهيونية تستغلّ انشغال العالم بأحداث أمريكا ، و تشنّ حملة عسكريّة واسعة على منطقة جنين و ترتكب مجزرة بشعة راح ضحيّتها 9 شهداء و أكثر من مائة جريح ، و هدّمت الكثير من المنازل.
- 1993م استشهاد علاء دياب الكحلوت من مخيم جباليا بعد تنفيذه عملية طعن إسرائيليين في تل أبيب والشهيد من حركة الجهاد الإسلامي.
- 1956 قوة إسرائيلية تنسف مراكز فلسطينية عدة في قطاع غزة بينها مدارس.