النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2619) الثلاثاء 12/9/2023

أخبار فلسطينية﻿

49 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

الخارجية: لا إصابات في صفوف جاليتنا جراء إعصار ليبيا

في الذكرى الـ18 للاندحار عن غزة.. لماذا يعضّ الإسرائيليون أصابع الندم؟

أخبار إسرائيلية

غانتس يستعد للتعاون مع نتنياهو لإخراج إسرائيل من أزمتها

يديعوت: هذا هو الهدف الأكبر من مطار إيران في جنوب لبنان!

تظاهرة في إسرائيل رفضاً لمشروع الإصلاح القضائي

مسؤولون إسرائيليون: انسحبنا من غزة تحت ضغط الخسائر

اخبار دولية

حملة بأمريكا لمقاطعة "أيباك" المؤيدة لـ"إسرائيل"

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

إسرائيل تضم أمريكيين بقطاع غزة لمرحلة تجريبية من برنامج إعفاء من التأشيرات

خلافات كبيرة داخل قيادة الاحتلال بسبب إجراءات بن غفير ضد الأسرى والحركة الأسيرة مستمرة في برنامجها النضالي

المقدسية ذات الـ17 عاما زينة عبده.. من سنة ونصف في الحبس المنزلي إلى 6 أشهر في “سجن الرملة”- (فيديوهات)

الاحتلال يقتحم أريحا وجنين ويستخدم مسنا درعا بشريا.. ويقر بالتفاوض مع السلطة حول اتفاق التطبيع مع السعودية

مسودة «قانون تنظيم النشر والصحافة والإعلام» الفلسطيني: هناك ما يدعو للقلق

الشرق الأوسط

الشروق المصرية

الحكومة الفلسطينية تبحث مع الأمم المتحدة آلية لمنع التعذيب في فلسطين



الغد الأردنية

غزة: الأونروا تحذر من عجزها عن دفع رواتب موظفيها

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

تخللتها مواجهات.. حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة

السلطة تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية لمواجهة المقاومة في الضفة

القدس المحلية

"قرعاوي" يدعو لنصرة الأسرى والمشاركة الواسعة بالوقفات الإسنادية لهم

باحث: صواريخ المقاومة بالضفة تؤرق الاحتلال وتؤكد استمرار مشروعها

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

الاحتلال يدعي إحباط تهريب عبوات ناسفة للضفة الغربية

مصادر لـ "القدس": السلطة الفلسطينية تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية بوساطة الأردن وموافقة إسرائيل

وفاة مواطن جراء السيول التي ضربت ليبيا

نقابة الصحفيين تطالب نقيب الأطباء بالاعتذار

غزة: الصيادان المعتقلان صباحًا أصيبا برصاص الاحتلال

الإغاثة الزراعية تسلم مدخلات إنتاج لمزارعين في سلفيت

الحياة الجديدة

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من بيت لحم

اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة .. واللواء البيسري يجتمع مع هيئة العمل الفلسطيني

الاحتلال يفرج عن أسير من مخيم البريج بعد اعتقال لـ22 عامًا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بالبكالوريوس والدراسات العُليا في باكستان

الاحتلال يغلق مداخل قرى شرق يطا جنوب الخليل

إرجاع شاحنة محملة بنفايات إسرائيلية مهربة

اللجنة العليا للحركة الأسيرة: نضالنا مستمر حتى نيل الحقوق كافة

الوضع الصحي للأسرى الثلاثة المضربين يزداد خطورة مع مرور الوقت

"هيئة الأسرى" تروي تفاصيل التنكيل بالأسيرة فاطمة عمارنة لحظة اعتقالها

جريدة الأيام

"مئة لوحة من غزة".. إطلالة على مشهد الفن التشكيلي في القطاع المُحاصر

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم العروب

المغرب: آلاف القتلى والجرحى ودمار واسع جراء زلزال عنيف ضرب مراكش

إفشال محاولة إقامة بؤرة جنوب الخليل وإصابات خلال اعتداءات مستوطنين

الأسرى يكثفون حملة التعبئة لخوض الإضراب عن الطعام يوم الخميس

مقتل ثلاثة أشخاص مع اندلاع اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة

»جنود الاحتلال يقتحمون كفر قاسم ويعتدون على مواطنين بادعاء مطاردة عمال...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

غزة " داخلية " تصدر تعليماتها تزامنًا مع تنفيذ المناورة المشتركة لفصائل المقاومة

سما نيوز

لمواجهة الخلايا المسلحة في جنين ونابلس

السلطة الفلسطينية صحيفة: تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية بوساطة أردنية وموافقة إسرائيلية

تصريح هام من الداخلية بغزة بخصوص "مناورة الركن الشديد 4" المقررة غداً

هاليفي: يجب الاستعداد لمواجهة عسكرية متعددة الجبهات وألا نقلل من تصريحات "أعداؤنا"

إيران ترد على تهديد "إسرائيل" باغتيال مسؤوليها في قلب طهران

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

عرب 48

الاتفاق على "وقف فوريّ ودائم لإطلاق النار" في مخيّم عين الحلوة بلبنان

مستوطنون يستولون على منزل بالقدس القديمة

نقابة الأطباء الفلسطينيين تعلن عدم توجُّه الأطباء والمديرين إلى عملهم الثلاثاء

وكالة وفا

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