تطبيق Microsoft Teams يحصل على مميزات جديدة للدردشة



أطلقت مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لتطبيق Teams الخاص بها، حيث يوفر التحديث عددًا كبيرًا من الميزات، مثل الخلفيات المتحركة وتحسينات الدردشة المحسّنة ومزامنة المهام بسلاسة، وتدّعي الشركة أن الميزات الجديدة ستعيد تعريف التجارب التعاونية والتواصلية للمستخدمين.



فيما يلي أحدث 4 تحسينات للدردشة والتعاون في Teams:

خلفيات متحركة

تتيح لك ميزة الخلفية الديناميكية في Teams Meetings استبدال خلفيتها الحالية برسوم متحركة ديناميكية لبيئة افتراضية أكثر تميزا، قبل بدء الاجتماع، في شاشة الانضمام المسبق، حدد التأثيرات والصور الرمزية > تأثيرات الفيديو وحدد خلفية متحركة جديدة، يتم تحديدها بواسطة رمز الفيديو الصغير في الزاوية السفلية اليسرى من صورة المعاينة.



تحديثات لقائمة التمرير لرسائل الدردشة

أصبح المشاركة في ردود الرسائل المترابطة أو تحرير رسائلك المرسلة أكثر سهولة في الاستخدام بفضل تصميم قائمة التمرير البديهي، فبالإضافة إلى الرموز التعبيرية وردود الفعل، تتميز قائمة التمرير الآن برمز زر الرد، مما يتيح استجابات سريعة للرسائل الواردة. لتعديل رسالة تم إرسالها مسبقًا، ما عليك سوى النقر على زر رمز التحرير الذي يظهر ضمن قائمة التمرير للرسائل المرسلة.

تحسينات الدردشة المدمجة

إن تصفح المعلومات الأساسية بكفاءة في محادثات الدردشة الخاصة بك يمكن أن يعزز إنتاجيتك اليومية، ولتحقيق أقصى استفادة من مناقشاتك، يمكنك الآن التبديل إلى الوضع المضغوط، حيث يقوم هذا الوضع بتخصيص جزء الدردشة عن طريق إضافة طوابع زمنية وفواصل أسطر إضافية بين كل رسالة ومؤشرات تشير إلى مرسل كل رسالة.



مزامنة قوائم المهام في Microsoft Loop

تساعد ميزة مزامنة المهام في Microsoft Loop المستخدمين في الحفاظ على التنظيم من خلال تتبع المهام المهمة بسلاسة، ومن خلال تحرير مكون قائمة المهام داخل Outlook أو Teams، سيتم نشر أي تعديلات تلقائيًا عبر جميع التطبيقات، ويضمن هذا أنه يمكنك البقاء على الاطلاع والتحكم في مهامك دون عناء، بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه.