الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

الضفة الغربية - وكالة الرأي

شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة، مما أدى اندلاع مواجهات والقاء عبوات محلية الصنع نحو قوات الاحتلال في بعض المناطق.

وأفادت مصادر محلية أن الاقتحامات طالت بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد عملية إطلاق النار التي وقعت الليلة الماضية وأسفرت عن إصابة اثنين من المستوطنين، ومناطق بالخليل، وبلدة دير دبوان شرق رام الله، وبلدة قفين في طولكرم، وقباطية بمحافظة جنين.

وواصلت قوات الاحتلال صباح اليوم إجراءاتها العسكرية المشددة في انحاء محافظة نابلس، حيث أغلقت حاجزي حوارة وزعترة، كما وأغلقت الطرق الفرعية المحيطة ببلدتي حوارة وبيتا التي اقتحمتها قوات الاحتلال عقب عملية إطلاق النار التي وقعت على مقربة من مدخلها الليلة الماضية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين جواد الكزحة، وأحمد مؤمن أبو زيد من بلدة قباطية، والأسير المحرر شداد عبد الله العارضة شقيق الأسير محمود أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، من عرابة، ومحمود أحمد عريدي من قرية جلقموس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي بلدة قفين بطولكرم، قوات الاحتلال اعتقلت محمد أشرف عمار، بعد أن داهمت منزله في المنطقة الغربية من البلدة.

من جهته قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سمير يوسف محمد صوافطة (49 عاما) على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس أثناء عودته من مدينة رام الله.