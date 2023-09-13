جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء والتي جاءت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي = 3.81 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني = 5.38 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي = 4.09 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري = 0.12 شيكل
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13 أيلول / سبتمبر 2023 09:01
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