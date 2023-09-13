غزة - وكالة الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء والتي جاءت على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي = 3.81 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني = 5.38 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي = 4.09 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري = 0.12 شيكل