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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم

13 أيلول / سبتمبر 2023 09:01

غزة - وكالة الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء والتي جاءت على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي = 3.81 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني = 5.38 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي = 4.09 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري = 0.12 شيكل

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