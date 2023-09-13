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6000 متر تحت سطح الماء..

الهند تخطط لإطلاق غواصة مأهولة لدراسة أعماق البحار

13 أيلول / سبتمبر 2023 09:11

الهند تخطط لإطلاق غواصة مأهولة لدراسة أعماق البحار
الهند تخطط لإطلاق غواصة مأهولة لدراسة أعماق البحار

بعد نجاحها في رحلتها الى القمر، تخطط الهند، لإطلاق غواصة "مأهولة" للعمل في أعماق البحر، ستجري اختباراتها مطلع العام المقبل، وفق ما أفاد به نائب وزير علوم الأرض د. م. راويتشاندران".

ونقلت قناة  Times Now التلفزيونية الهندية عن نائب الوزير قوله: "يتم إعداد بعثة هندية لإرسالها الى أعماق البحر، وستجري اختباراتها الأولى على عمق 500 متر في الربع الأول لعام 2024".

وأضافت القناة أنه في حال نجاح الاختبارات البحرية، فإن من المخطط له أن تغوص الغواصة الى الأعماق المأهولة على عمق 6 كيلومترات.

وقد أطلق على البعثة تحت المائية Samudrayaan ، وتعني باللغة السنسكريتية "المركب البحري".

وسيتم إنزال غواصة "Matsya 6000 "المأهولة وتعني "السمك" بالسنسكريتية، إلى قاع خليج البنغال قبالة ساحل تشيناي. و ثلاثة من الباحثين سيكونون على متن الغواصة. وأحد أهداف البعثة البحرية هو التنقيب عن المعادن في قاع البحر.

وتم تصميم الغواصة الهندية المأهولة على شكل كرة قطرها 2.1 متر تتسع لثلاثة أشخاص، وهي مصنوعة من سبائك التيتانيوم بسمك 80 ملم، ويمكنها أن تتحمل ضغط الماء بمقدار 600 بار على عمق 6 كيلومترات. ويمكن أن تعمل الغواصة لمدة 12 – 16 ساعة حيث يكفي احتياطي الأكسجين لمدة 96 ساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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