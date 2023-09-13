Vivo تطلق هاتفها الجديد بمواصفات وأسعار منافسة

بدأت Vivo بالترويج لهاتف أندرويد جديد طوّرته ليكون منافسا قويا في عالم الأجهزة الذكية.

ويأتي هاتف iQOO Z7 Pro بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.1/74.8/7.4) ملم، وزنه 175غ.

أما شاشته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 388 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Asahi Glass المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 7200 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (64+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: 4pda