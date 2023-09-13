الخارجية : ارتفاع عدد شهداء فلسطين في ليبيا جراء الإعصار لـ23

رام الله - وكالة الرأي

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اعصار دانيال التي ضربت ليبيا إلى 23 شهيدًا، بالإضافة إلى عشرات الأسر المفقودة.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك: " إن سفارة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي أفادتنا قبل قليل بوفاة اسرة ناصر عطية محمد دوحان وتتكون من ٥ أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من أخوته وأمه، ليرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا جراء السيول إلى ٢٣ شهيداً.

وأكد الديك "أننا نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء".