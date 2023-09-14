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Realme تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد

14 أيلول / سبتمبر 2023 08:18

Realme تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد
Realme تعلن عن منافس قوي في عالم أجهزة أندرويد

كشفت Realme عن هاتفها الجديد الذي زودته بمواصفات ممتازة ليكون منافسا قويا لأحدث هواتف أندرويد الموجودة حاليا.

وحصل هاتف Realme Narzo 60x على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165.7/76/7.9) ملم، وزنه 190غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج +Mediatek Dimensity 6100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.


وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فحصلت على عدسة واحدة بدقة 8 ميغابيكسل.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

وسيطرح الهاتف في الأسواق العالمية بعدة نسخ تبدأ أسعارها من 150 يورو تقريبا.

المصدر: 3dnews

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