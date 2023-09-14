الكشف رسميا عن "آيفون 15"!

كشفت آبل عن هاتف "آيفون 15" المنتظر في حدث "Wonderlust" الذي أقامته الشركة في كاليفورنيا.

ويبدأ النطاق القياسي للهواتف بسعر 799 دولارا، وتأتي بشاشات مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة المتوفرة في الجيل الأخير من أجهزة "آيفون". لكن الهاتف الجديد يتميز بإعادة تصميم مميزة لشاشته.

ويأتي الهاتف الرئيسي بخمسة ألوان جديدة: الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، مع كاميرا مطورة من شأنها أن تسمح بتكبير أكثر دقة.



وتقول آبل إن "آيفون 15" سيتميز بعمر بطارية يدوم طوال اليوم، وأن "آيفون 15 بلس" سيحتوي على بطارية أكبر، لكن ليس من الواضح كم من الوقت سيستمر أي منهما.

وأكدت أيضا، أن "آيفون 15" سيأتي مزودا بمنفذ شحن "USB-C". المنفذ نفسه المستخدم حاليا لشحن أجهزة "آيباد" و"Mac".

وسيكون منفذ الشحن متوفرا أيضا في سماعات "AirPods Pro"، والذي من المفترض أن يتيح شحنا أسرع لجميع منتجات آبل.

وكانت آبل حريصة على التباهي بمدى صداقة هاتف "آيفون 15" مع البيئة، مضيفة أنه يتميز بحافظة معاد تدويرها جزئيا، وعنصر كوبالت مُعاد استخدامه بالكامل.

ويتميز هاتف "آيفون 15 برو" الأعلى تكلفة، بالكثير من الإضافات المميزة. وسيبدأ سعره من 999 دولارا في الولايات المتحدة، بينما تبلغ تكلفة "برو ماكس" الأكبر 1199 دولارا. ويأتي بتصميم جديد من التيتانيوم "Grad Five"، الصفيحة نفسها المستخدمة في مركبة المريخ الجوالة، وفقا لآبل.

وهذا من شأنه أن يجعل النموذج الجديد أكثر متانة مع خفة في الوزن.

وسيحتوي جهاز "برو 15" أيضا على زر قابل للتخصيص على جانب الهاتف، حيث كان يوجد مفتاح كتم الصوت. ويمكن برمجة الزر لأداء مجموعة من الميزات، مثل فتح الكاميرا بسرعة.

وتدعي آبل أن مجموعة شرائح "A17 Pro"، الجديدة تتميز بأداء أقوى بعشر مرات من سابقاتها، ويمكن مقارنتها ببعض أجهزة الكمبيوتر.

و سيكون "آيفون 15 برو" مزودا بكاميرا بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة أكثر تطورا مع تقريب بصري 5x.

ويتميز "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس" الأكبر، والذي يبدأ بسعر 899 دولارا، بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، قادرة على مضاعفة التقريب لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K، مع شرائح "A16 Bionic" الجديدة.

وسيتضمن "آيفون 15 بلس" شاشة مقاس 6.7 بوصة، ولكن مع ميزات الطراز الرئيسي نفسها.

و لكلا الهاتفين الذكيين قدرات جديدة تتيح للمستخدمين التقاط صور شخصية، دون التبديل إلى الوضع الرأسي.

ويحتوي النموذج الجديد على "Dynamic Island"، وهي عبارة عن فتحة في الجزء العلوي من الشاشة، تعرض الإشعارات والأنشطة.

ويتميز "آيفون 15" أيضا بشاشة "OLED Super Retina"، التي تدعم محتوى "Dolby Vision"، بسطوع يصل إلى 1600 شمعة.

ومع ذلك، فإن ذروة سطوع هذه الشاشة تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع في ضوء الشمس، ضعف سطوع "آيفون 14".

و تحتوي الهواتف على أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 17 من آبل، والذي يتميز بإمكانيات جديدة.

المصدر: ديلي ميل