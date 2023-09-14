الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 13 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في مخيم عايدة شمال بيت لحم طالت كلا من: الأسير المحرر مصطفى حماد والأسير المحرر صامد العتيق وحبشي دعامسة ومحمد الأمير وعبد القادر أحمد أبو سرور ولؤي نايف زبون ومحمد حمزة الكردي وصدام عباس صدوق ومحمود إسماعيل عليان، بالإضافة لاعتقال الشاب ينال أكرم النجار من مخيم العزة شمال بيت لحم.

وأضاف المكتب، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين مجدي مرشد زعاقيق وبهاء رائد مقبل من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والشاب مهند الخربثاوي من مخيم قلنديا شمال القدس.