طفل يبتلع 8 إبر.. والأطباء يكتشفون مفاجأة عند فتح بطنه

في شمال شرق بيرو، قام أطباء بإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين بعدما ابتلع 8 إبر حقن أثناء لعبه.

أفاد الطبيب إفراين سالاسار بأنهم عندما قاموا بفتح بطن الطفل في غرفة العمليات، اكتشفوا وجود تلك القطع المعدنية وتبين أنها في الواقع إبر.

ووفقًا للتقارير الإعلامية المحلية، فإن الإبر كانت مستخدمة في تطعيم الحيوانات في مزرعة تعمل بها والدة الطفل.

ويقيم الطفل، الذي لم يكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية، وتبعد حوالي 622 كيلومترًا عن العاصمة ليما.

وقالت والدته: "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".

وبعد إجراء الجراحة، أصبحت حياة الطفل ليست في خطر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.