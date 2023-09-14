إصابات خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس

نابلس – وكالة الرأي:

أصيب، اليوم الخميس، مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق جراء الغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت إحدى مركبات الإسعاف بالرصاص المطاطي، الأمر الذي أدى إلى إصابة ضابط إسعاف بقدمه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتا في ساعات الفجر الأولى، وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين، فيما لا تزال تغلق مدخل البلدة وتمنع المرور عبره.