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قضى سنوات في جمع الذهب وفقد كلّ شيء بلحظة!

14 أيلول / سبتمبر 2023 09:15

قضى سنوات في جمع الذهب وفقد كلّ شيء بلحظة!
قضى سنوات في جمع الذهب وفقد كلّ شيء بلحظة!

تداولت مواقع الإنترنت قصة رجل روسي قضى عدة سنوات في البحث والتنقيب عن الذهب، ليخسر كل ما جمعه في لحظة.

وتبعا للمعلومات، التي تداولتها المواقع، فإن مواطنا روسيا ذهب إلى غابات ياقوتيا، وقضى هناك عدة سنوات في التنقيب عن الذهب، وتمكن من جمع كميات من المعدن الثمين تعادل قيمتها 100 مليون روبل، وحين عودته من مغامرته أوقفته دورية شرطة على أحد الطرقات السريعة، وصادرت الذهب الذي جمعه بطريقة غير مشروعة.

وبحسب قناة "SHOT"، على تليغرام فإن دورية لشرطة المرور أوفقت الرجل على طريق "كوليما" السريع، أثناء عودته من رحلة البحث عن الذهب، وبعد تفتيش سيارته وجد تحت مقعدها الخلفي قرابة 18 كلغ من الذهب.

حاول الرجل في البداية إنكار قصة البحث غير المشروع عن الذهب، وادعى أنه عثر على فلزات المعدن الثمين في أحد الأنهار، لكنه اعترف فيما بعد بأنه نقب عن الذهب في أحد المناجم في المناطق التي كان متواجدا فيها.

و قد قامت السلطات المختصة بمصادرة الذهب الذي جمعه الرجل، ورفعت ضده قضية جنائية، بموجب قوانين الإتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة، ومن المحتمل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

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