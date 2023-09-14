الاحتلال يحكم على أسير جريح من رام الله بالسجن ٢٠ عامًا

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حكما بالسجن الفعلي لمدة ٢٠ عاما على الأسير الجريح نذير دار أحمد من بلدة عبوين شمال رام الله.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن المحكمة أصدرت حكمها بالإضافة إلى قرار بتغريم الأسير مبلغ ١٠٠ ألف شيكل، وذلك بحجة تعويض أحد عناصر شرطة الاحتلال الذي أصيب بجروح في عملية طعن نفذها دار أحمد.

وأوضح أن شرطة الاحتلال أطلقت أكثر من عشر رصاصات على الشاب في منطقة باب العامود بالقدس في ٨/٥/٢٠٢٢ بزعم تنفيذه عملية طعن، ما أدى لإصابة الشاب بجروح خطيرة واعتقل بعد ذلك.

وبحسب مصادر عائلية، فإن الأسير لا يقوى على الحركة ويحضر جلسات محاكمته على كرسي متحرك بعد إصابته البالغة.