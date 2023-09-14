التشريعي يدعو للتصدي للهجمة الصهيونية على الأقصى خلال "الأعياد اليهودية"

غزة – وكالة الرأي:

دعا رئيس لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد أبو حلبية، أهالي القدسِ والأراضي المحتلةِ عامَ 1948 والضفة الغربية إلى النفيرِ العامِّ وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباطِ فيه في جميع أيام الأعيادِ اليهوديةِ، والتصدي للمغتصبينَ الصهاينة المقتحمينَ للمسجد الأقصى المبارك.

وقال أبو حلبية خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة القدس والأقصى والمؤسسات العاملة للقدس بغزة: "يأتي هذا الطوفان من الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى المبارك في موسمِ الأعيادِ اليهودية في ظلِّ صعودِ أجندةِ الاحتلالِ وقطعان المستوطنين اليهود لجعلِ المسجدِ الأقصى ميدانًا مفتوحًا لإقامةِ جميع الصلواتِ والطقوس والشعائر اليهوديةِ فيه ".

ووجه أبو حلبية دعوته للفصائل الفلسطينية أن تعد ما تستطيع من قوة لخوض غمار معركةِ نصرةِ المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه كما فعلت في معركة سيف القدس في عام 2021م.

وطالب المملكة الأردنية والأوقافَ الإسلاميةَ في القدسِ بمواقفَ عمليةٍ جدية وفاعلةٍ لردعِ الاحتلالِ الصهيوني الذي يهددُ المسؤوليةَ الدينية التي يضطلعُ بها الأردن تُجاه المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

ودعا الجماهيرَ والبرلمانات والأحزابَ والهيئاتِ والمؤسساتِ والاتحاداتِ العربيةَ والإسلاميةَ لتنظيم الوقفاتِ الاحتجاجية والتظاهراتِ والمسيرات والفعالياتِ المختلفةِ نصرةً للمسجد الأقصى المبارك ودفاعاً عنه.

وطالب الدول العربيةَ والإسلاميةَ بتحمل مسؤولياتِها، ووقفِ عبثِ التطبيعِ معَ الاحتلالِ الصهيوني، وتوفيرِ الدعمِ المطلوبِ سياسيًّا وماديًّا ومعنويًّا للمسجد الأقصى المبارك وللمرابطينَ والمرابطات فيه.

ودعا أبو حلبية وسائلِ الإعلامِ للقيام بدورها في فضح الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك، وتعبئةِ الجماهير والشعوبِ العربية والإسلامية، وحثّها على التحركِ دفاعًا عنِ المسجد الأقصى المبارك.

كما دعا علماء الأمة العربية والإسلامية لأن يقوموا بدورهم الريادي في بيان أهمية المسجد الأقصى المبارك ومكانته في الإسلام، وتحريض الشعوب العربية والإسلامية وتشجيعهم على حماية المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس والدفاع عنهما.