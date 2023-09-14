وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير: الاحتلال يرفض التعاطي مع مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية حماس والجهاد: ما يجري في عين الحلوة اقتتال ضد إرادة شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يعزز التعاون المشترك مع نقابة الأطباء وكالة الرأي الفلسطينية "اللجنة الحكومية" تبحث استعدادات المؤسسات الشريكة لاستقبال فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تدعو لإقامة صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا عقب صلاة الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة القياس تحرر محاضر ضبط بحق محطات وقود وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يُوصون بتعزيز المفاهيم الوطنية بالمنهاج الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العدل يبحث مع نظيره بالداخلية ملفات تخص حالة العدالة وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: لن نترك الأسرى المضربين وحدهم وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش واقع التخطيط العمراني وتطوير الواجهة البحرية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بعد 23 يومًا

ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

14 أيلول / سبتمبر 2023 04:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين - وكالة الرأي:

أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس، بأن المعتقل ماهر الأخرس علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 23 يومًا.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي له، أن تعليق إضراب الأسير الأخرس  جاء لإعطاء فرصة لمحاميه "للتفاوض" حتى تاريخ الجلسة المقبلة في الـ 26 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث وجه الاحتلال بحقّه مؤخرا لائحة اتهام تتضمن تهما حول "التحريض"، و"تقديم خدمات".

والمعتقل ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، كان قد أعلن إضرابه لحظة اعتقاله في 23 آب المنصرم، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وفي عام 2020 خاض إضرابًا رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟