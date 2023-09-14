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ندوة بغزة تناقش تجربة حماس في قضية الأسرى

14 أيلول / سبتمبر 2023 06:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

قدّمت شخصيات مجتمعية قراءات عميقة في تجربة حركة حماس في الحركة الأسيرة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمن القومي الثاني عشر الذي ينظمه مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات.

 وفي جلسة المؤتمر الثانية عشر التي عقدت في مركز رشاد الشوا، قدّم الأسير المحرر اللواء توفيق أبو نعيم والذي أمضى أكثر من عقدين في الأسر، قدّم قراءة في مرحلة تجربة حماس في قيادة الحركة الأسيرة.

واستعرض أبو نعيم تجربة حماس الثرية في الهيئة القيادية أو صفقات التبادل وإدارة السجون والدور الوطني والسياسي للأسرى.

وقدم الباحثون أشرف أبو سالم ورحمة سلامة وإيمان النخالة ثلاث أوراق بحثية في دور حماس في الهيئة القيادية للحركة الأسرة وتجارب صفقات التبادل ومقترح تشكيل الرابطة العالمية لإسناد أسرى فلسطين.

كما قدم د. وليد الأغا قراءة نقدية في الأبحاث المقدمة مثنياً عليها جميعا داعيا إلى تبني مقترح الرابطة العالمية

وأكد المشاركون على دور حماس في الحركة الأسيرة وتساؤلات حول الدور المأمول شعبيا وفصائليا ومن حماس في إنقاذ الأسرى وتحسين شروط حياتهم

وفي ختام الجلسة شكر أ. سليم الحشاش مدير الجلسة المتحدثين والمشاركين على إثراء هذه الجلسة المميزة التي درست تجربة نضالية عميقة ومصيرية في تاريخ القضية الفلسطينية المعاصرة

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