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خطوات.. كيفية إخفاء المحادثات فى واتس آب نهائيا

15 أيلول / سبتمبر 2023 10:30

خطوات.. كيفية إخفاء المحادثات فى واتس آب نهائيا
خطوات.. كيفية إخفاء المحادثات فى واتس آب نهائيا

يتيح لك تطبيق واتساب إخفاء الدردشات بشكل دائم عن طريق أرشفتها، حتى لو جاءت رسائل جديدة في تلك المحادثة لن تظهر، تعد هذه الميزة طريقة رائعة لإيقاف المحادثات غير المرغوب فيها، ومنعها من الظهور في قائمة الدردشات الرئيسية.

سمح تطبيق واتساب للمستخدمين بأرشفة الدردشات التي أبقتهم مخفية حتى وصول رسالة جديدة إلى المجموعة، والتي تقوم بعد ذلك بإلغاء أرشفتها تلقائيًا، في يوليو، أعلن واتساب عن طرح إعدادات الدردشات المؤرشفة الجديدة التي ستسمح للمستخدمين بإبقاء محادثاتهم المؤرشفة مكتومة حتى عندما يتلقون رسالة جديدة في سلسلة رسائل مؤرشفة، وهذا يعني أن جميع محادثاتك المؤرشفة ستبقى مخفية بشكل دائم ما لم تختر إلغاء أرشفتها يدويًا.

طريقة اخفاء المحادثات في الواتس اب نهائيا، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

1- افتح تطبيق واتساب، واختر الدردشة التي تريد أرشفتها، يمكن أن تكون مجموعة أو دردشة فردية.

2- ستظهر ثلاثة خيارات في الأعلى، التثبيت وكتم الصوت والأرشفة (رمز السهم المتجه للأسفل)،  اضغط على زر الأرشيف.

3- سيظهر القسم المؤرشف أعلى خلاصة الدردشة الخاصة بك.

يمكنك الدخول إلى الارشيف ورؤية محادثاتك المخفية في أي وقت، ويمكن للمستخدمين إلغاء أرشفة الدردشة بسهولة عن طريق تحديد الدردشة والضغط على خيار إلغاء الأرشفة (رمز السهم المتجه للأعلى) في الأعلى.

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