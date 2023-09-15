الاحتلال يُقرر تعزيز تواجده على حدود غزة اليوم

قال موقع واللا العبري، إن الجيش الإسرائيلي سيقوم اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، بتعزيز تواجده على حدود قطاع غزة .

وبحسب الموقع العبري، فإن هذه التعزيزات تأتي في ظل تخطيط حركة حماس ، عصر اليوم، لمواجهات بالقرب من الجدار على حدود غزة. وفق قوله

وفي ذات السياق، دعت مجموعة "الشباب الثائر" مساء أمس، للمشاركة في فعالية إشعال الإطارات الحارقة تنديدا بالاعتداءات المتكررة على باحات المسجد الأقصى، ونصرة للأسرى، وذلك اليوم الجمعة الساعة الخامسة مساءً، في ملكة شرق غزة، وشرق جباليا، وشرق خانيونس.

ويوم الأربعاء الماضي، استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب 25 آخرين، إثر انفجار وقع في منطقة ملكة على حدود شرق غزة.